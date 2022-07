La résidence Les Girandières a fêté en grande pompe ses deux centenaires

La semaine du 11 au 17 juillet 2022 fera date dans la résidence Séniors Les Girandières de Chalon-sur-Saône. Deux centenaires y ont fêté leur anniversaire, Jacqueline Boudinet, 105 ans et Roger Lavier, 100 ans. Plus de détails et retour en images avec Info Chalon.

Véritable petit événement au sein de cet établissement situé au 21 Avenue Victor Hugo, à deux pas de la gare de Chalon-sur-Saône.

Deux résidents ont fêté leur cent cinquième et centième anniversaire le même jour.

La première est Jacqueline Boudinet, née le 10 juillet 1927 à Paris, dans le 8ème arrondissement. Elle a vécu de nombreuses années à Courbevoie (Hauts-de-Seine), à l'ouest de la capitale, et s'est mariée à 22 ans, avec Henri.

Le couple a eu 2 enfants, une petite-fille et deux petits-fils mais pas d'arrière-petits-enfants.

Elle a travaillé comme gestionnaire de stock dans une petite entreprise puis professeur de natation à Courbevoie. Véritable touche-à-tout, Jacqueline a pratiqué le yoga et adore voyager.

Ainsi, à sa retraite, elle a visité entre autres les Etats-Unis d'Amérique, de nombreux pays d'Amérique Latine comme le Pérou ou le Mexique, l'Union Soviétique, la Jordanie, la Chine et la majeure partie de l'Europe.

«Le sport m'a donné des ailes et la liberté», nous explique-t-elle.

Âgée désormais de 105 ans, Jacqueline est arrivée à la résidence Les Girandières de Chalon-sur-Saône depuis 10 ans.

Quant à Roger Lavier, en réalité Léon mais il préfère qu'on l'appelle Roger, il est né le 15 juin 1922 à Saint-Léger-sur-Dheune.

Chef de chantier TP chez Colas, ce bourlingueur a travaillé en Martinique, en Guadeloupe, à Haïti ou encore au Nigéria, pour ne citer que ces quelques destinations.

Roger a habité dans le Midi, à Dijon et à 95 ans, il est allé rejoindre sa petite-fille au Portugal. Le mal du pays aidant, cet infatigable voyageur a posé ses valises aux Girandières cette année.

Il a été marié deux fois. Une première fois avec Denise, avec qui il aura 6 enfants. Puis avec Carmen, avec qui il aura un autre enfant. Il a 14 petits-enfants et 27 arrière-petits-enfants.

Décrit comme un bon vivant, Roger aime la fête et apprécie toujours autant son petit verre de whisky, le soir.

C'est entourés de leur famille et des autres résidents que nos deux centenaires ont fête conjointement leur anniversaire, ce mercredi 13 juillet à 15 heures, en présence de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, venu avec Bruno Legourd, son adjoint charge des affaires sanitaires et sociales, Valérie Bechmann et Manon Gélique, respectivement directrice et animatrice de la résidence,... le tout accompagné en musique par Salvatore Greco.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati