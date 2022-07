14 JUILLET - Gilles Platret "Populiste et auto-centré" juge Cécile Lamalle, élue de Chalon

"Alors que la cérémonie de la Fête nationale reprenait ses droits sur l'Esplanade de la Légion d'honneur rénovée on aurait pu croire que l'on allait tranquillement tous ensemble célèbrer les morts pour la patrie, décorer les méritants, commémorer, faire Nation. Mais à Chalon, une cérémonie de 14 juillet ne peut pas être dans la concorde. Non, il faut que le Maire nous assène dans son discours le portrait d'une société où rien ne va. Tout y est passé « les petits marquis », les résultats des scrutins, les privilèges, la société ébranlée dans ses valeurs, les profiteurs etc. Et, quand j'ai osé dire à des collègues de la majorité municipale que je n'étais pas d'accord avec la teneur du discours, on m'a répondu « si vous n'êtes pas contente, vous pouvez partir »... Et bien non, chères collègues, j'ai le droit d'être là, de ne pas être d'accord et de le dire. La preuve, je l'écris même et je crois profondément que la cérémonie du 14 juillet ne doit pas être une tribune pour des prises de paroles populistes et égocentrées".

Cécile Lamalle - Élue municipale de Chaque Jour Chalon