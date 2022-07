Tour de France - 13e Etape - Et une 3e victoire danoise sur le tour ....

Il y a eu trois étapes au Danemark où cette édition 2022 du Tour de France a été lancée. Trois c’est également le nombre de victoires que les coureurs danois totalisent désormais. On peut ajouter aussi et surtout qu’ils ont toujours le maillot jaune sur les épaules de Jonas Vingegaard.

Celui-ci à défaut de redouter cette étape de transition entre le pied de l’Alpe d’Huez et le Forez, pouvait craindre un raid solitaire qui aurait obligé les Jumbo Visma à rouler.

Mais les dantesques étapes alpines arrivées au Granon et à l’Alpe d’Huez, on laissé des traces. Les initiatives pour reprendre le maillot jaune ce sera peut-être ce samedi dans la traversée du Massif Central en approche des Pyrénées, ou plus certainement dans ces dernières.



Par bonheur la journée de repos ce sera le jour de la journée annoncée comme la plus chaude de l’année. Gageons que Mads Pedersen n’attendra pas celle-ci pour savourer sa victoire au pays des Verts où le cyclisme n’est plus ce qu’il a été il y a trois à quatre décennies. L’U.C. Saint-Etienne Pélussin a disparu des écrans radar.

Mais Saint-Etienne était fière ce vendredi 15 juillet d’accueillir le Tour et de s’offrir un costaud. Car à Saint-Etienne on aime bien les Danois, dont certains ont très bien porté le maillot de l’ASSE, dont l’attaquant Christiensen qui avait marqué les esprits, même si c’est le défenseur Sivebaeck qui a totalisé le plus de matches avec le maillot vert (138).

Samedi, les coureurs prendront la direction de Mende où Jallabert avait signé une belle victoire… L’occasion d’une première victoire française en souvenir ?



Alain BOLLERY

(Photos Agence REUTERS)



Le Top 20 de l’étape

1. Mads Pedersen (DEN/TRE) les 192,6 km en 4 h 13:03.

2. Fred Wright (GBR/BAH) à 0 seconde.

3. Hugo Houle (CAN/ISR) 0.

4. Stefan Küng (SUI/GFJ) 30.

5. Matteo Jorgenson (USA/MOV) 30.

6. Filippo Ganna (ITA/INE) 32.

7. Wout van Aert (BEL/JUM) 5:45.

8. Florian Sénéchal (FRA/QST) 5:45. Et 1er français

9. Luca Mozzato (ITA/BBH) 5:45.

10. Andrea Pasqualon (ITA/INT) 5:45.

11. Alberto Dainese (ITA/DSM) 5:45.

12. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 5:45.

13. Marco Haller (AUT/BOR) 5:45.

14. Alexander Kristoff (NOR/INT) 5:45.

15. Amaury Capiot (BEL/ARK) 5:45.

16. Tiesj Benoot (BEL/JUM) 5:45.

17. Guillaume Boivin (CAN/ISR) 5:45.

18. Edvald Boasson Hagen (NOR/TOT) 5:45.

19. Jonas Vingegaard (DEN/JUM) 5:45.

20. Christophe Laporte (FRA/JUM) 5:45.

Le Top 20 au général

1. Jonas Vingegaard (DEN/Jumbo) 50 h 47:34.

2. Tadej Pogacar (SLO/UAE) à 2:22.

3. Geraint Thomas (GBR/INE) 2:26.

4. Romain Bardet (FRA/DSM) 2:35 et 1er français

5. Adam Yates (GBR/INE) 3:44.

6. Nairo Quintana (COL/ARK) 3:58.

7. David Gaudu (FRA/GFJ) 4:07.

8. Thomas Pidcock (GBR/INE) 7:39.

9. Enric Mas (ESP/MOV) 9:32.

10. Aleksander Vlasov (RUS/BOR) 10:06.

11. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 10:33.

12. Steven Kruijswijk (NED/JUM) 14:50.

13. Louis Meintjes (RSA/INT) 15:46.

14. Valentin Madouas (FRA/GFJ) 17:54.

15. Primoz Roglic (SLO/JUM) 21:50.

16. Bob Jungels (LUX/AG2) 22:00.

17. Sepp Kuss (USA/JUM) 24:55.

18. Neilson Powless (USA/EF1) 27:29.

19. Luis León Sánchez (ESP/BAH) 38:37.

20. Thibaut Pinot (FRA/GFJ) 39:52.