Remise des gains à la gagnante de l'opération commerciale organisée par le Crédit Mutuel de Saint-Marcel

Un bon d'achat de 500 euros....c'est toujours ça de pris par les temps qui courent. Et l'heureuse gagnante du jeu organisé par le Crédit Mutuel de Saint-Marcel et les commerçants de la commune affichait un large sourire ce mercredi soir à l'occasion de la remise officielle. Pour rappel, l’opération « les bons plans » s’est déroulée du 14 juin au 28 juin 2022. Durant cette quinzaine, les commerçants participants ont fait gratter des tickets à leurs clients, pour tenter de gagner des bons d’achat ou des cadeaux surprises. 2 000€ de bons d’achats ont ainsi pu être gagnés, en plus des 500€ au tirage au sort, à dépenser jusqu’au 31/12/2022 chez les commerçants participants. Une jolie opération partenariale permettant de mettre en avant les acteurs locaux.