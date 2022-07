BASKET (Pro B) : L’Elan Chalon officialise la signature de l’ailier americano-italien Henry CARUSO

Joueur au QI basket important, excellent rebondeur des deux côtés du terrain, Henry est un joueur qui se met toujours au service de l’équipe.

Formé au sein de la prestigieuse université de Princeton (15 points, 6,2 rebonds et 1,7 passes, à 44% à 3 points et une nomination dans le meilleur 5 de la Ivy-League en 2016) il achève son cursus à Santa Clara en 2018 (12,2 points et 7 rebonds de moyenne 36% à 3 points).

Il débute sa carrière professionnelle aux Pays-Bas et plus précisément à Den Bosch (11,2 points et 5 rebonds) où il termine 2nd du Championnat à l’adresse à 3 points avec 47,9%.

Il s’engage pour les deux saisons suivantes à Groningen. Finaliste de la BNXT League, vainqueur de la Coupe de Hollande en étant élu MVP de la finale, il a brillé en FIBA Europe Cup où en 6 matchs, il a cumulé 13 points et 8,8 rebonds, le tout assorti encore d’une belle adresse à 3 points avec plus de 44%.