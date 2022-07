AVIS DE DECES - Madame Sandrine REGNAULT née GRANDJEAN

FRAGNES-LA LOYÈRE



Dominique, son mari ;

David, Clémence, Marie,

ses enfants ;

René et Michelle (†), ses parents ;

ses sœurs et son frère ;

Marie-Jeanne et Georges, ses beaux-parents ;

ses belles-sœurs et ses beaux-frères ;

ses nièces et ses neveux ;

ainsi que toute la famille;

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Sandrine REGNAULT

née GRANDJEAN

survenu le 20 juillet 2022 à l'âge de 50 ans.

Une messe sera célébrée le mardi 26 juillet 2022 à 9h30

en l'église de Fragnes-La Loyère.