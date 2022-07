Les dessins de la cour de récréation de l’école Rostand de Châtenoy le Royal rénovés grâce à 10 jeunes du "Chantier jeunes" de l’ERJ.

Les chantiers sont l’opportunité pour eux d’acquérir une première expérience professionnelle. En effet à partir de 14 ans, ils sont demandeurs de « jobs d’été » ; cependant il est difficile pour eux d’intégrer le monde du travail, ils sont trop jeunes. En s’inscrivant à un "chantier jeunes" encadré par un ou plusieurs animateurs, ils vont contribuer à l’amélioration du cadre de vie de la collectivité en effectuant des tâches de débroussaillage, de rénovation des lieux qui leur sont dédiés, de valorisation du patrimoine communal… Il est bien entendu que tout travail mérite salaire et c’est sous forme de chèque cadeaux qu’ils ont été rémunérés mais toutes les conditions professionnelles étaient réunies : horaires à respecter, prendre soin du matériel, respect envers les autres participants, responsabilisation dans le travail collectif…

Le chantier consistait à remettre en état la peinture des dessins au sol dans la cour de récréation de l’école primaire Rostand de la ville.

En 2000, dans le cadre d’un projet de mise en valeur de la cour de l’école, en lien avec le projet de classe autour des dessins, les élèves de CE2 de l’école avaient travaillé sur l’aménagement de la cour de récréation sous forme de jeux peints au sol ; le projet a vu le jour la même année et mis en œuvre par l’espace jeune via un "chantier jeunes".

Les années ont passé et des centaines d’enfants ont joué, couru dans cette cour de récréation et, bien que rénovée il y a quelques années, la peinture avait pratiquement disparu.

C’est là que les 10 jeunes inscrits au "chantier jeunes" sont intervenus du 18 juillet au 22 juillet pour remettre en état les dessins. Ils ont fait 2 groupes (mixtes) de 5 pour travailler en équipe du matin avec Nayel, Evan, Mathias, Charlyne et Bessem et de l’après-midi avec Layron, Lise, Raphele, Youssef et Mahis.

C’est sous une forte chaleur, heureusement à l’ombre des arbres, qu’ils ont repeint les jeux à partir du travail des enfants et du descriptif fourni par le directeur de l’école Frédéric Laurent. Quelques pots de peinture, des pinceaux et des rouleaux, les équipes étaient en marche pour permettre aux enfants de retrouver une cour toute neuve. Durant ces 5 jours les jeunes étaient avec Saïd Fergani qui a fait un accompagnement technique et pédagogique, tout en veillant à la sécurité et à la prévention…

Sur les 5 jours, le vendredi matin 22 était consacré à une action solidaire et citoyenne, l’après-midi à l’inauguration des dessins en présence de Vincent Bergeret maire de la ville, de Jeanne-Marie Martin et Marie-Thérèse Boissot adjointes, de parents des jeunes participants et de Léogadie Duplat et Saïd Fergani animateurs à l’ERJ, responsable du chantier.

Lors du bilan, Saïd a remercié les jeunes car la semaine a été difficile avec la chaleur, il a fait remarquer que c’étaient les jeunes qui avaient nettoyé la cour avant de commencer à peindre (ce qui n’était pas prévu comme ça), mais les résultats sont là et qu’il était très fier des jeunes et de leur travail.

Un pot de l’amitié a été servi pour remercier tous ceux qui ont participé et contribué à mener à bien ce "chantier jeunes".

A la rentrée de septembre, les enfants vont pouvoir profiter pleinement de ces jeux.

C.Cléaux