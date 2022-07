Il est venu depuis les Hauts de France pour trouver le trésor Explor Games® de France à Givry

C'est l'aboutissement d'une quête de plusieurs mois qui vient de se solder à Givry. Et l'heureux gagnant est venu déterrer son trésor ici même depuis les Hauts de France.

A Acrogivry, un médaillon en or, caché depuis un an et demi a été retrouvé par Rémi Dereumaux, un jeune chasseur de trésor.

Cette chasse aux trésor avait été organisée sur l’ensemble des parcours Explor Games® de France. Le principe était le retrouver des indices, cachés dans les différents parcours, et de résoudre des énigmes qui conduisaient au trésor, un Médaillon en Or et 3000€.

Rémi, est un habitué des chasses aux trésors, et tente activement de résoudre plusieurs mystère plus ou moins ardus. Il a passé deux ans à chercher la Couette d’Or, sans succès. Il y a quelques semaines, il a gagné un Louis d’Or lors de la chasse aux trésors de Grandville.

Après 5 mois de réflexions il à percé le Mystère de la Quête du Médaillon d’or des Explor Games® !

Ce Lundi 25 Juillet, Rémi est arrivé du Pas de Calais avec les coordonnées GPS le conduisant au parc Acrogivry. C’est là, au pieds du fortin du Royaume des Nains qu’attendait le Médaillon d’or des Explor Games®.

L’année prochaine, une nouvelle énigme sera lancée sur les parcours Explor Games® pour la recherche d’un nouveau Médaillon d’Or !