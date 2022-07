AVIS DE DECES - Monsieur Lucien BREDON

CHALON-SUR-SAÔNE



Françoise, son épouse ;

Frédéric et Michèle,

Coralie et Frédéric,

ses enfants et leurs conjoints ;

Lucie, Maëly, Aurore, Raphaël,

ses petits-enfants ;

Yvonne, sa maman ;

Annie et Claude SIMONET,

sa sœur et son beau-frère ;

Didier et Evelyne BREDON,

son frère et sa belle-sœur ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Lucien BREDON

survenu le 22 juillet 2022 à l'âge de 77 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 28 juillet 2022 à 10h15 en l'église Notre-Dame-de-Lumière de Chalon-sur-Saône, suivie de la crémation dans l'intimité familiale.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir son papa

Lucien

décédé en 1988.