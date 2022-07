AVIS DE DECES - Madame Gérard DEVEZE née Josette THOMAS

CHALON-SUR-SAÔNE - CHÂTENOY-LE-ROYAL



Madame Gérard DEVEZE

née Josette THOMAS

nous a quittés le 22 juillet, dans sa 89e année entourée de l'amour des siens elle a rejoint son cher mari.

La cérémonie religieuse aura lieu jeudi 28 juillet 2022 à 10 heures en l'église de Saint-Cosme suivie de l'inhumation à 11h30 au cimetière de Châtenoy-le-Royal.

Fleurs blanches.

Sylvie DEVEZE,

Marc et Pascale DEVEZE,

Laure DEVEZE,

ses enfants ;

Agathe et Frédéric PAPOT,

Edouard TRACKOEN et Edwige,

Paul STRAUSS et Suzie,

Gaspard STRAUSS,

Mathieu DEVEZE,

Clotilde TRACKOEN,

Raphaël TRACKOEN,

Luc DEVEZE,

ses petits-enfants ;

Joseph, Diane et Honoré,

ses arrière-petits-enfants.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.