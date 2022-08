Librairie L’ Antre des bulles : le coup de coeur d’Aurélie et Perrine

Adabana T1 et 2 de NON chez Kana : « Ce manga est un huis clos en 3 tomes où l’on cherche à percer le mystère entourant le meurtre d’une lycéenne. Avec une question centrale : pourquoi sa meilleure amie se présente spontanément aux forces de police en s’accusant du meurtre ? Plongez dans ce drame sombre et prenant. »

Rubrique Lecture/Coups de coeur de l'été, photo : SBR - Texte transmis par la librairie L'Antre des Bulles.