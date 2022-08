Le retour de fortes températures est attendu dès la semaine prochaine en France, surtout dans le sud et l'ouest du pays. Le mercure devrait monter jusqu'à 37°C à Bordeaux mardi et 36°C à Poitiers mercredi. Après une petite accalmie de quelques degrés et un ciel plutôt gris par endroits, le soleil mais surtout la chaleur caniculaire font leurs grands retours. Les températures vont progressivement monter dès lundi, avec des maximales avoisinant les 30°C dans la moitié nord et allant jusqu'à 33°C au sud. Il fera 28°C à Paris, 32°C à Lyon et 33°C à Toulouse. Le pic devrait être atteint jeudi. Une situation qui devrait renforcer encore un peu plus l'état de sécheresse historique.