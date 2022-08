AVIS DE DECES - Madame Geneviève BŒUF née ALEXANDRE

SAMPIGNY-LÈS-MARANGES - REMIGNY



M. Henri ALEXANDRE,

son frère ;

Jean-Pierre et Christine ALEXANDRE,

Marie-Claire et Ludovic DESMEDT,

M. et Mme Dominique PACALON,

M. et Mme Jean-Claude TISSOT,

Mme François BOIVIN,

M. et Mme Pierre BŒUF,

ses neveux, nièces et leurs enfants ;

ainsi que toutes les familles BŒUF, ALEXANDRE,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Geneviève BŒUF

née ALEXANDRE

survenu le 14 août 2022 à l'âge de 93 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le samedi 20 août 2022 à 10h30 en l'église de Sampigny-lès-Marange.

Condoléances sur registres.

Mme BŒUF repose à la maison funéraire de Chagny.

La famille rappelle à votre souvenir son époux,

Georges BŒUF

décédé en 2009,

et sa belle-sœur,

Ginette ALEXANDRE

décédée en 2020,

et remercie toutes les

personnes qui prendront part à sa peine.