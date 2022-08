Feu d'artifice à Chalon le 27 août dans le cadre de l'inauguration du Quai Gambetta

« Chalon au fil de l’été » a été dense et riche en animations pour tous : concerts avec les Guinguettes au Port-Villiers puis au quai de la Monnaie, contes et concerts au jardin géo-botanique mais aussi activités nautiques et thés dansants au Bastion Sainte-Marie... Autant de moments de partage et de rencontre qui ont permis aux Chalonnais de passer un été sous le signe de la détente. Mais il ne faut pas oublier qu’une météo capricieuse nous avait interdit de fêter dignement les Feux de la Saint-Jean et la Fête de la musique. Alors, pour finir en beauté ces vacances, la Ville de Chalon vous propose « L’été sans fin » le samedi 27 août, à partir de 15h sur le quai Gambetta : animations pour enfants, concerts, pique-nique et feu d’artifice avec, comme point d’orgue, l’inauguration officielle du quai Gambetta.

Programme de « L’été sans fin » du samedi 27 août

15h - Animations (square de jeux pour enfants quai Gambetta)

Jeux gonflables, sculpture sur ballons (15h/19h), maquillage pour enfants (15h/19h), machine à glace (15h/18h)

17h30/18h - Montgolfière (Granges Forestier)

Gonflement de la montgolfière de la Ville de Chalon

18h - Inauguration du quai Gambetta

Inauguration de la fin des travaux de renovation du quai



18h30 - Concerts (Port Villiers)

Trois groupes locaux : Lapize de Salée (variétés/18h30) puis Annsobad (pop acoustique/19h30) et enfin Marie Madeleine (électro pop rock/20h30)

19h - Pique-nique (quai Gambetta)

21h30 - Feu d’artifice (depuis les Granges Forestier)