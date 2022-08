Tout feu, tout flamme en musique pour ce dernier jour du tour du monde de "Place à l’été" à Saint Rémy.

Marquant ainsi la fin de la saison estivale, ce jeudi 18 Août était le dernier jour de programmation d’activités et de spectacles de "Place à l’été". Cette année, le tour du monde de "Place à l’été" a transporté les habitants de la commune et autres, (qui ne pouvaient pas partir en vacances ou avant ou après leurs vacances,) dans un voyage d’Europe à l’Océanie en passant successivement par l’Afrique, l’Asie, l’Amérique du Sud et l’Amérique du Nord.

6 semaines très soutenues pour les organisatrices et l’ensemble des services de la mairie. Un programme comme celui proposé pendant cette période estivale ne se prépare pas en 2 jours.

Amandine Duriot du service famille de la mairie, référente de "Place à l’été", était un peu la cheville ouvrière de cette imposante manifestation. Mais rien n’aurait été possible sans l’aide et le soutien de Christelle Desvignes, Magalie Lebeau, Marvine Cantin, des services de la mairie, des services techniques, des policiers municipaux pour offrir aux San rémois tous ces spectacles, ces animations pour enfants et adultes. Une préparation qui a débuté il y a plusieurs mois pour trouver l’idée générale, les différents thèmes, planifier, organiser, choisir et contacter les intervenants retenus pour ensuite présenter le projet ou plutôt les différentes formes du projet aux élus. Un choix en commun qui a permis de mettre sur pieds Place à l’été, manifestation unique dans la région pour une commune de la taille de Saint Rémy.

Deux saisonniers Tom et Allan ont été embauchés pour faire l’accueil, renseigner, guider les gens pendant toute la durée de l’évènement. Ils étaient facilement reconnaissables avec leur tee-shirt rose.

Tout est ficelé quand arrive le jour du lancement et là pas question de se reposer, Amandine, Marvine, ses collègues, les élus, enfin tout le monde est sur la brèche afin d’assurer le bon déroulement de ces 6 semaines, et la canicule est venue s’inviter perturbant quelques animations qu’il a fallu remplacer au pied levé.

Comme toute bonne chose a une fin, jeudi c’était le dernier jour. Pour terminer en beauté, les organisatrices avaient concocté des jeux pour les enfants dès la fin de matinée, de l’initiation à la magie suivie d’un spectacle de magie.

La soirée allait se prolonger tard et rien de tel pour tenir qu’un petit en-cas acheté au food truck "La Cuisine en Mouvement" présent sur la place de la mairie.

A partir de 19h00, les spectateurs, bien installés sous la pergola, ont écouté le concert de Pop Rock donné par le groupe "Psyc&Delices". Sylvie, chanteuse guitariste et ses complices ont rappelé quelques bons souvenirs musicaux des années 1970 à 2010 au public.

Leelou 7 ans, était venue fêter son anniversaire en famille à cette soirée de clôture, elle s’en est donné à cœur joie et a dansé avec sa mamie au son de la musique rock.

Ensuite, Alain Mère 1er adjoint a fait le discours de clôture, Madame le maire étant absente :

Alain Mère : « L’équipe municipale et moi-même sommes ravis de vous retrouver pour notre soirée de clôture de Place à l’été. Pour sa deuxième édition, l’évènement a rencontré un grand succès. Vous êtes nombreux à avoir pu profiter de notre programmation en famille ou entre amis, nous nous en réjouissons… » Il a remercié les associations, les saisonniers, les différents services de la mairie, les élus qui se sont investis et mobilisés pendant ces 6 semaines et tout particulièrement Marvine et Amandine :

Alain Mère « …et bien sûr, Marvine et Amandine, nos deux magiciennes de l’évènementiel et de la communication, sans qui cet évènement n’existerait pas… »

Des élus, des agents des services, les policiers municipaux étaient également présents à cette journée de clôture du "tour du monde" de "Place à l'été".

La fête ne s’est pas arrêtée là, un personnage a fait un tabac auprès des enfants voire des grands, c’est le bien nommé "Buzz l’éclair" le Ranger de l'Espace servant Star Command, animation proposée par la société "Mascotte Féerie" créateur de rêves. Une file d’attente impressionnante s’est formée de petits et grands pour pouvoir approcher le personnage mythique du film. Un beau souvenir pour les enfants de l’avoir touché et d’avoir tenté de le serrer dans leurs bras.

Marvine et Amandine se sont prêtées au jeu dans les bras de "Buzz l’éclair".

Une autre surprise avec l’entrée en scène de la danseuse "Dance Angels" qui a dévoilé sous forme de plusieurs passages chorégraphiques différents styles de danse : cabaret, orientale, brésilienne, moderne… Prestation qui a marqué le public non seulement par la qualité de la danse mais aussi par la beauté des costumes.

Toutes ces belles prestations ont conduit le public, les élus, les animateurs jusqu’à la nuit tombée et ce fût le moment pour tous de sortir de l’enceinte de "Place à l’été" et se diriger sur la partie en dallage devant la mairie où attendait Jean-Luc Chorgnon le cracheur et manipulateur de feu de la "Compagnie Cirko Senso" de Beaune (21).

Un spectacle à ne pas essayer de copier car il demande une très grande part de professionnalisme tant c’est risqué. Les jets de flamme calculés avec précision, éclairant la nuit de lumière éphémère sur un fond musical et chant orchestré par Sylvain Nouguier, ont ravi les spectateurs.

La flamme s’est éteinte définitivement et avec, "Place à l’été". Chacun gardera certainement un bon souvenir d’un ou plusieurs jours, de semaines, passés à "Place à l’été".

C.Cléaux