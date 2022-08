A compter de vendredi 16h, la circulation reprend en double-sens sur les quais entre Chalon et Saint-Rémy

Sébastien Martin, accompagné de Florence Plissonnier - maire de Saint-Rémy, et des équipes en charge des travaux, a bien eu du mal à dissimuler sa satisfaction. "Timing respecté" a lancé le Président du Grand Chalon qui voyait arriver à grands pas la rentrée scolaire, surtout la fin des grandes vacances et bien sûr le retour d'un trafic routier sensiblement plus dense sur cet axe majeur de l'agglomération. A compter de vendredi 16h, la circulation en alternance sera définitivement derrière nous, pour un retour à la quasi normalité.

Bien évidemment, les travaux sont encore loin d'être terminés, mais ils se poursuivront avec un impact sur le trafic réduit à pas grand chose. Deux opérations se tiendront en nocturne mais sans gravité pour le trafic.

"La phase la plus contraignante est derrière nous"

Désormais, l'aménagement côté bâti est presque terminé. Les travaux des quais de Saône entrent dans leur deuxième phase avec les travaux côté Saône. Pour rappel, l'aménagement de l'entrée sud de Chalon sur Saône dépasse les 3 milliosn d'euros, subventionnés à hauteur de 60 % dont un large soutien par les fonds européens à hauteur du million d'euros, le département à hauteur de 400 000 euros et l'Agence de l'Eau pour au moins 400 000 euros.

Pour rappel, la circulation jusqu'alors autorisée à 70 km/h passera à l'issue des travaux dont l'échéance est fixée à début 2023, à 50 km/h. Une nécessité au regard du partage des usages et une large place aux cyclistes et piétons. Entre la voie routière et la partie dédiée aux mobilités douces, une bordure plantée d'arbres et d'arbustes entrera en vigueur à compter de l'automne.

Laurent Guillaumé