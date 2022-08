Si t'es Sport : visite du sous-préfet à la Presqu'île du Lac des Prés Saint-Jean

Ce mercredi 25 août 2022, le sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, Olivier Tainturier, a rendu visite aux 55 jeunes participants au dispositif Si t'es Sport sur la Presqu'Île du Lac des Prés Saint-Jean.

Il était accompagné de Louis Margueritte, député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, Annie-Lombard, vice-présidente du Grand Chalon n charge de la politique de la ville, des solidarités, de l'emploi et de l'insertion, représentant Sébastien Martin, le président du Grand Chalon, Jean-Michel Morandière, adjoint au maire en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, représentant Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, et Bruno Rochette, conseiller municipal chargé des Relations avec les associations sportives.

Cet après-midi-là, basketball, football fauteuil, VTT, escalade et athlétisme, autant d'activités sportives gratuites à découvrir de 14 heures à 17 heures.

Aujourd'hui, c'est basketball, football, VTT, escalade et athlétisme, et vendredi, handball, escalade, basketball et course d'orientation.

L'accueil et les inscriptions se font à l'espace création à partir de 13 heures 30 (bâtiment qui jouxte les terrains de tennis).



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati