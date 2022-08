L’école de l’Harmonie St Rémy/les Charreaux prépare sa rentrée : Inscriptions le samedi 10 septembre de 10h00 à 12h30 Espace Florent Pagny.

La musique est un bon moyen pour s’épanouir dans l’espace culturel, de communiquer au travers de son universalité.

L’école de l’Harmonie St Rémy/les Charreaux propose :

Des cours d’instruments : trompette, trombone, tuba, flûte, clarinette, saxophone, percussions, du débutant à l’amateur éclairé !

Des cours de formation musicale : travail du rythme, de l’oreille, de la lecture, avec ou sans instruments, culture musicale, chant

Des cours d’éveil musical (5-7 ans) : chant, jeux rythmiques, utilisation de petits instruments, jeux musicaux… (sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits)

Un orchestre ado de musique de rue pour les élèves dès la 3e année d’instrument, complément gratuit de la formation instrumentale.

Un atelier jazz pour les ados et les adultes amateurs : travail en moyenne formation, improvisation et construction collective des morceaux, dans une ambiance décontractée. Les débutants en jazz sont les bienvenus !

L’orchestre d’harmonie pour les plus grands élèves, à partir du 2e cycle.

Des projets musicaux réguliers avec des intervenants extérieurs

Tout un panel d’activités et d’apprentissages de la musique enseigné par des professeurs diplômés. Les élèves et futurs élèves pourront découvrir les instruments de musique proposés par l’école de musique de l’Harmonie, suivre un cursus qui les amènera à partir du 2ème cycle à pouvoir intégrer l’orchestre d’harmonie et avoir le plaisir de participer aux concerts, aubades, etc..., à la vie de l’harmonie.

N’hésitez pas à venir rencontrer les musiciens de l’harmonie qui seront présents au forum des associations à Saint Rémy et à Chalon sur Saône le samedi 3 Septembre 2022 ou à prendre contact avec Denis Desbrières au 06 13 92 63 74 ou [email protected]

C.Cléaux