AVIS DE DECES - Madame Lucienne, Marcelle METTAUD née TERREAU

SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE - DENNEVY



Chantal et Alain Guillin,

sa fille et son gendre ;

ses 5 petits-enfants et leurs conjoints ;

ses 8 arrière-petits-enfants ;

ses belles-sœurs ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille et les amis,

vous font part du décès de

Madame Lucienne, Marcelle METTAUD

née TERREAU

dite « Lulu »

survenu le 25 août 2022,

à l'âge de 90 ans.

Lulu repose à la chambre

funéraire du complexe Viollon au Creusot.

Les obsèques religieuses auront lieu le mercredi 31 août 2022, à 14 heures, en l'église de Saint-Léger-sur-Dheune.

La famille remercie toutes personnes qui prendront part à sa peine.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Elle s'en est allée rejoindre son époux,

Robert

décédé en 2018

et son fils,

Gérard

décédé en 1999.