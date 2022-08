Pari gagnant pour la toute première fête médiévale de l’association La bouge’otte à Gergy !

Ce week-end, c’était la toute première fête médiévale de l’association La Bouge’otte du hameau de Bougerot à Gergy et on peut dire que le public a répondu présent !

C’est pas moins de 1460 entrées adultes qui ont été vendues sur le week-end pour cette manifestation !

L’association La Bouge’otte, fondée il y a quelques années pour « remettre de la convivialité et se battre contre l’individualisme » a fait le pari d’organiser une fête médiévale en plein cœur du hameau de Bougerot à Gergy.

« C’est vrai que d’habitude, ce type de fête a lieu à côté d’un site médiéval donc c’était vraiment un risque de l’organiser ici mais on voulait quelque chose qui change du quotidien ! » a indiqué Christian Mazoyer, président de l’association, qui a tenu à remercier « les adhérents qui ont œuvré depuis plus de 2 ans à l’organisation de cet événement, les participants (exposants et animations) mais aussi les non adhérents qui se sont présentés spontanément pour aider ».



Au programme, des artisans-exposants mais aussi des associations médiévales qui ont proposé des animations tout au long de la journée : Crusader, Graen Rot, Le Clan Ulfurvin et Gallina Solaris.

Le samedi soir, l’organisation proposait une offre de restauration « La ripaille » qui a réuni 250 personnes.

A 11h dimanche, info Chalon a pu assister à l’animation «Moines, prenez garde les vikings sont dans les parages ».

C’est Christian, vêtue de son habit de moine qui s’est alors fait capturer par les vikings (la troupe Ulfurvin), déambulants dans tout le festival et indiquant au public : « si vous voulez récupérer votre moine, il faudra venir nous affronter ! ».

Tout le public présent s’est alors réunis autour du spectacle où les vikings ont appelé des volontaires au lancer de bûche mais aussi au tir à la corde.

Finalement, les volontaires; parfois désignés ! ; du public ont réussi leur mission : libérer leur moine qui a pu s’en sortir sain et sauf !



Petits et grands ont tous été conquis par cette parenthèse médiévale du week-end :

« Ça change ! »

« On adore l’univers médiéval mais on est toujours obligés de faire des kilomètres pour assister à ce type de fête »

« Franchement, on se croit vraiment dans une autre époque »

« On ne s’attendait pas à un tel environnement, ils ont mis le paquet ! »

Tant de compliments ont été entendus autour des différents stands.



C’est certain, en ce dernier week-end aoûtien, l’association bougerotine a remporté haut la main son pari avec sa toute première fête médiévale !





Amandine Cerrone