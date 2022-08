106 600 € de travaux réalisés cet été dans les groupes scolaires de Châtenoy le Royal.

L’été est le moment propice pour une municipalité pour réaliser des travaux dans ses écoles. L’absence d’élèves et d’enseignants facilite le travail de peinture, menuiserie et autres travaux.

Vincent Bergeret maire de la ville, quelques adjoints, François Boissier directeur des services techniques et Damien Chavanne responsable informatique, ont fait une visite de fin de travaux dans les écoles. Tout est prêt pour accueillir les enfants pour la rentrée scolaire jeudi 1er septembre.

Le groupe scolaire de Rostand

La cour de récréation de la maternelle a entièrement été refaite en enrobé, ainsi que le sol de la structure de jeu extérieure dotée d’un sol absorbant, le tout pour un montant de 23 000 €. Les enfants vont trouver une cour toute neuve lors de leur rentrée jeudi matin. L’école primaire aura cette année une classe supplémentaire. Pour l’ouverture de cette classe, 9000 € de travaux en régie, réalisés par les agents de la ville, ont été nécessaires et l’achat de mobilier pour 6 000 €. Pour la petite anecdote, cette classe a été la première salle de cours de Joseph Sala lorsqu’il est arrivé comme instituteur à Châtenoy, il a terminé sa carrière comme directeur de la même école.

Le groupe scolaire de Cruzille

Le remplacement de toutes les lampes dans les classes par des éclairages à led a été effectué par les agents des services techniques pour un montant en régie de 8 500 €, montant qui sera vite amorti par les économies d’énergie réalisées.

Le hall et le couloir de l’école primaire ont été repeints. Le sol sera fait aux vacances de la Toussaint, montant total 16 800 €.

Le groupe scolaire de Berlioz

De gros travaux réalisés dans l’école primaire qui, pour cette rentrée 2022, ouvre une nouvelle classe, la création de cette classe a nécessité des travaux de peinture, la reprise à neuf du plafond et de l’éclairage, l’achat de mobilier, c’est 19 300 € qui a été investi par la mairie. Les sanitaires avaient besoin d’être mieux adaptés (distinction filles/garçons, toilettes PMR), des travaux en régie par les agents pour un coût de 22 000 €. A l’école maternelle investissement de 1400 € dans un vidéoprojecteur.

Un gros travail aussi du côté de l’informatique avec la mise à jour de plus de 60 tablettes, soit à peu près 2250 mises à jour sur les applications. Les 40 PC des écoles ont eux aussi fait l’objet d’une mise à jour. Le matériel comme les vidéo projecteurs a été démonté et nettoyé. Toutes les bornes Wi-Fi, devenues obsolètes, ont été remplacées afin d’améliorer le réseau et d’avoir du matériel moins énergivore. Les écoles maternelles ont été équipées avec un système Wi-Fi avec bouton on/off pour gérer le temps d’exposition et ainsi protéger les enfants.

Un charte a aussi été rédigée et mise en vigueur dans les écoles.

Une maintenance des équipements a été consacrée à la sécurité et à la mise à jour en termes de mise à niveau sécurité dans les établissements.

Pendant ces vacances scolaires d’été, les agents de la ville ont fait un gros travail pour maintenir le patrimoine scolaire en état et ce malgré des températures caniculaires.

C.Cléaux