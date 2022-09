Succès de l’inauguration de l’Exposition du quai Gambetta

Le photoreportage info-chalon.com

Mercredi 31 août, à 17h30, se déroulait sur le quai Gambetta à Chalon-sur-Saône, l'inauguration de l'exposition ayant pour thème le Quai Gambetta proposée par les Archives municipales.

Une inauguration qui s’est déroulée en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, de Valérie Maurer, 6e adjointe en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, de Véronique Avon, Conseillère Municipale , Déléguée à l’animation commerciale, de Bruno Rochette, Conseiller Municipal, Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs et aux sports, de Benoît Morgante, Conseiller Délégué, Chargé du suivi de la rénovation de la salle Marcel Sembat et du Clos Bourguignon, de Serge Rosinoff , conseiller Délégué, Chargé de la mémoire et du monde patriotique et de Madame Christelle Morin-Dufoix, Animatrice de l’architecture et du patrimoine…

Extrait du discours de Gilles Platret : « C’est bien le service des archives municipales qui a préparé et rendu visible cette exposition. En fait, on avait pensé dans le cadre de la préparation du chantier que cela serait intéressant de retracer l’histoire car ce lieu a extrêmement changé. La dernière transformation, elle se trouve sous vos pieds. C’est la dernière grosse transformation depuis 1955 parce que c’est là, où vraiment, les quais ont pris la physionomie qu’on leur a connu. D’ailleurs dans la géométrie, cela n’a pas changé ! Mais en 1955, c’est vraiment le dernier gros changement et nous, nous avons changé les choses depuis tout en gardant et modifiant le volume. Puis, on a modifié sur le Port Villiers les volumes mais la géométrie même du quai n’a pas changé depuis 1955. On rhabille, on fait les choses différemment mais c’est tout ! C’est pour cela qu’il était intéressant justement de rappeler l’histoire de ce lieu qui représente notre ville car je vous rappelle que la ville de Chalon fait partie de la Saône. L’histoire chalonnaise est complètement liée à la rivière en tout cas depuis l’époque romaine et même avant. On est dans un lieu où le point de jonction est très important dans l’histoire de notre ville d’où l’idée que les passants qui spontanément ont emprunté le quai dès qu’on l’a rendu au public puisse, un peu découvrir cette histoire ! ».

Sur place, dis sept panneaux retracent l’histoire de ce quai chalonnais !

J.P.B