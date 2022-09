Un certain trouble rue de la Paix, le clin d’œil d’Info-chalon

Les riverains de la rue de la Paix et de la rue Claude Perry ont été avertis depuis plusieurs jours : des travaux de renouvellement de conduite d’eau vont fortement perturber la circulation et le stationnement. Vu la durée annoncée – du 5 septembre au 25 novembre, soit 82 jours, plus de 2 mois et demi –, ça doit être les travaux d’Hercule ! Les riverains accusent le coup. Aucun rapport avec la photo, me direz-vous. Jusque-là, oui.

Un lecteur d’Info-chalon, résident du quartier, a pris une photo deux jours avant le jour J du futur chantier. En légende, il s’interroge avec angoisse et malice : « Imaginez qu’en creusant, les ouvriers trouvent un autre morceau du corps manifestement démembré, les archéologues prendront le relai et là… le chantier n’est pas près de s’arrêter ! »

Selon les informations reçues dans les boites aux lettres du quartier, le retour à la normale se fera le vendredi 25 novembre « sauf en cas de contraintes techniques ou climatiques, ou ces mesures pourront être reconduites jusqu’à réalisation complète des travaux… »

Tremblez, résidents de la Paix ! Votre sérénité est derrière vous…

Nathalie DUNAND