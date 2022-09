Dimanche 11 septembre, venez vous initier au tir à l’occasion des portes ouvertes du club de tir chalonnais

L’interview de son président Thierry Thevenet et le photoreportage info-chalon.com

Dimanche 11 Septembre de 9 heures à 17 heures les journées portes ouvertes d’initiation au tir continuent, 84 rue du bois de Menuse à Chalon/ Saône pour l’ensemble des personnes qui veulent faire un essai et découvrir le tir sportif au sein de la société STEP (Société de Tir et d’Education Physique).

Le club met à disposition des visiteurs plusieurs disciplines qui donnent l’occasion de pouvoir tirer à la carabine, au pistolet, à l’arbalète… Info-chalon est passé sur les stands aux alentours de 16 heures pour constater une grosse fréquentation du public.

Venez nombreux vous initier à cette pratique sportive qui demande maitrise et concentration.

Info-chalon a rencontré Thierry Thevenet, Président du club de tir qui a accepté de répondre à nos questions :

Thierry, a qui s’adresse ses portes ouvertes ?

T.T : « A l’ensemble des personnes, petits et grands, qui veulent venir faire un essai, découvrir nos disciplines et voir ce qu’est le tir sportif ! ».

Justement quels types d’armes peuvent t-ils utiliser ?

T.T : « On propose 3 disciplines différentes avec le tir 10 mètres en salle, le 50 mètres couché pour la carabine et le pistolet à 25 mètres mais également du tir pour enfants sur des cibles métalliques et de l’arbalète pour un tir à 10 mètres ! ».

Depuis quand la Société de Tir et d’Education Physique existe t’elle ?

T.T : « Ce club de tir a été fondé en 1892 ! Ce qui fait de lui à l’heure actuelle l’un des plus vieux club de Chalon. Il est composé de 130 à 150 licenciés et les gros faits d’armes qui le caractérise sont au niveau des résultats puisque nous avons eu un champion paralympique en 1992 à Londres en la personne de Cédric Fèvre et depuis 30 ans, on a minimum un Champion de France tous les ans ! On a d’ailleurs des représentants dans tous les niveaux, aux Championnats d’Europe, aux Championnats du Monde et en Coupe du Monde. D’ailleurs Cédric Fèvre vient de gagner, il y a 15 jours, la Coupe du Monde au tir à 50 mètres en Thaïlande. Il part également dans une quinzaine de jours aux Emirats Arabes Unis pour disputer les Championnats du Monde Paralympique ! ».

Votre club a-t-il connu une baisse de fréquentation lors de la Covid 19 ?

T.T : « Oui, nous avons connu une perte d’adhérents comme la totalité des autres clubs de Chalon à hauteur de 25% de licenciés en moins. Des licenciés que l’on espère retrouver d’ailleurs, car cela revient petit à petit notamment chez les enfants car nous avons une école de tir qui comptait une quarantaine d’enfants tous les ans et l’année dernière, nous étions retombés à 10 enfants. Mais nous somme confiants car suite au forum des sports et des associations de samedi dernier, les enfants commencent à revenir. Néanmoins, pendant la Covid 19, nous avons toujours eu un volume intéressant de compétiteurs car même l’année dernière, on a eu 15 tireurs qui ont participé aux Championnats de France ! ».

Alors qui gère ce club ?

T.T. « Alors me concernant, je suis à la tête de ce club comme Président depuis 1996 et je suis épaulé par Jocelyne Parisse qui est trésorière et par Nicole Lefaucheux qui est secrétaire et nous avons également un Comité Directeur composé d’une dizaine de personnes ! ».

Ce tir sportif est-il pratiqué été et hiver ?

T.T : Alors notre particularité, c’est que l’on pratique notre sport sur 2 demi saisons. C'est-à-dire en salle pour l’hiver jusqu’à février et en extérieur de mars à juillet ! ».

Le photoreportage info-chalon.com

