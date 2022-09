La Jeune Chambre Economique de Chalon vous attend au bastion Sainte-Marie

La Jeune Chambre Economique de Chalon-sur-Saône vous invite à participer à la Journée Mondiale de nettoyage de la planète (« World Clean Up Day ») le Samedi 17/09/2022, à partir de 10h00 au Bastion Bas Sainte Marie.

Au programme de la journée, des éco-balades encadrées par nos bénévoles pour ramasser un maximum de déchets sauvages, ainsi que des ateliers « Tawashi » et « Zéro Déchet ».

Retrouvez le programme détaillé et les informations pratiques sur l'événement Facebook. Toutes les activités proposées sont gratuites, et ouvertes à toutes et tous, petits et grands ! A bientôt pour accomplir ensemble un petit geste citoyen !

Lien vers l’événement Facebook :

https://facebook.com/events/s/world-clean-up-day-/471613418211045/

Lien vers les inscriptions aux ateliers :

https://www.helloasso.com/associations/jeune-chambre-economique-de-chalon-sur-saone/evenements/world-clean-up-day-chalon-sur-saone