Claude Limon prend la présidence de la Société des Amis du musée Niépce

Entre Claude Limon et le musée Nicéphore Niépce, c’est aussi une histoire qui s’écrit dans le temps. En effet, il fréquente ce lieu dédié à l’inventeur et à son invention dès le début des années 80, le musée n’a alors que 8 ans d’existence ; il souffle aujourd’hui ses 50 bougies ! La Société des Amis du Musée Niépce, quant à elle, est créée en 1976 et regroupe au début des années 80, 200 adhérents.

S’intéressant à la photographie depuis son adolescence, « d'abord par la technique puis rapidement attiré par le côté créatif et l'utilisation de la photographie comme moyen d’expression », comme il nous l’explique, il trouve un travail à Chalon-sur-Saône et s’installe dans la région après des études scientifiques. C’est une aubaine pour qui est passionné par cet art.

Les premières années, il y côtoie de grands noms de la photographie dans le cadre de stages, notamment : « Sabine Weiss, qui m'a permis de voir que je n'étais pas un photographe humaniste, et John Batho qui m'a conforté dans l'usage de la couleur et les vibrations que l'on peut transmettre. Si les stages organisés par le musée ont cessé depuis de nombreuses années, les expositions et les conférences continuent de nourrir mon insatiable curiosité », poursuit-il.

Un temps, il imagine même devenir photographe professionnel mais se résout à conserver son emploi qui lui plaît également. Depuis 50 ans maintenant, sa passion pour la photographie continue de vivre en lui ; il produit régulièrement des séries photographiques « qu’il montre parfois », précise-t-il. Il est lauréat du prix Bouchard Père et Fils en 2002, expose au Carmel en 2013 dans le cadre de l'association Aux Arts etc.

Depuis le projet avorté d'un nouveau musée Niépce sur le site de la sucrerie, et un intérêt certain pour la préservation de la sucrerie blanche et de son moulin à vapeur, il voue une passion pour les photographes primitifs du chalonnais : Petiot-Groffier, par lequel cette passion arrive car 1er propriétaire de la Sucrerie, Trémaux pour lequel info-chalon consacrera probablement dans les semaines à venir un nouvel article, et enfin Loydreau et Taupenot. Il anime sur le sujet des conférences (musée Niépce, musée Denon, foire à la photo de Bièvres, journée du patrimoine viticole à Bissy-sur-Fley).

Interview :

Pourquoi avoir accepté de prendre la suite de Charles Lelu ?

Je dois beaucoup au musée Niépce, et il est naturel pour moi de le soutenir dans ses activités. Je suis membre de la société des Amis depuis 1982 et j'ai été secrétaire de 2002 à 2020, je connais donc bien les rouages et c'est avec enthousiasme que j'ai accepté de prendre la suite de Charles Lelu à la présidence de l’association.

Quelle est la vocation de la Société des Amis du musée Niépce ? Comment va-t-elle évoluer ?

L’association, s’est inscrit dans ses statuts, a pour but de mieux faire connaître l'oeuvre de Niépce, l'histoire de la photographie, les collections du Musée, d'enrichir les collections dans la mesure de ses possibilités par des dons, des souscriptions (complémentaires des acquisitions faites par la municipalité) et des donations faites directement au Musée. Elle assume aussi un but culturel en organisant des manifestations telles que conférences, projections, colloques, séminaires, stages, excursions, voyages, expositions destinées à accroître les connaissances de ses membres dans le domaine culturel et photographique. Elle publie une feuille d'information et de liaison. À signaler également, la parution du livre sur les 50 ans du musée que nous accompagnons financièrement. Un lien très ténu existe également avec la librairie car La Société des Amis du Musée l’approvisionne en partie.

Concernant son évolution, une feuille de route est déjà tracée pour la relance de la feuille d'information annuelle "le soleil et l'asphalte" qui n'a plus été publiée depuis 1997. Les autres évolutions sont dans l'organisation au quotidien afin d'optimiser la gestion de quelque 500 écritures comptables par an. Il nous faut recruter de nouveaux membres. Avant Covid, l’association comptait encore 170 adhérents, pour une centaine aujourd’hui. Il faut également trouver de nouveaux sponsors, donateurs, pour entreprendre des actions d'envergure afin de soutenir le musée dans son développement et notamment dans un déménagement vers un site plus adapté.

Quels sont les prochains rendez-vous proposés et à qui s’adressent-ils ?

En attendant un nouveau programme de conférences, il y a 3 dates importantes :

- Le week-end des journées du patrimoine où nous allons proposer une vente de tirages de reproductions de photographies présentes dans les collections du musée.

- Les 10 et 11 décembre où nous renouvellerons cette vente et nous aurons également une mise en avant des ouvrages de la librairie. De belles idées cadeaux pour Noël !

- Le voyage à Lausanne au nouveau musée de l'Elysée sur le site de Plateforme 10, le samedi 5 novembre.

Toutes les manifestations sont accessibles à tous ; le fait d'être adhérent offre quelques avantages que nous sommes en train de redéfinir.

Contact : [email protected]

SBR