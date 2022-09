Un Pôle Compétition ‘Breaking’ mis en place à Chalon-sur-Saône par la Compagnie ‘Flex Impact’

Une première nationale !

Cette année, la Compagnie Flex Impact met en place à partir de septembre un Pôle Compétition Breaking à Chalon sur Saône. Il s’agit non seulement d'une première en Bourgogne Franche-Comté mais aussi à l'échelle nationale.

Ce Pôle Compétition a pour objectif l'accompagnement et la professionnalisation des danseurs hip-hop dans le circuit des battles ; le but étant de parvenir à remporter des titres officiels et obtenir le statut de sportif de haut niveau comme le sont les danseurs de l’INSEP.

Aussi, vendredi 16 septembre à 19H30 à l'Espace Santé Boucicaut à Chalon-sur-Saône, avait lieu la soirée de présentation du projet par Timothée Moiroux, Président de la Compagnie Flex impact, par Florian Chalumeau, Coach - Responsable-Chorégraphe du secteur Danse et Margot Chalumeau, Coordinatrice, aux 12 danseurs âgés entre 12 et 25 ans qui intégreront le Pôle Compétition dans quelques jours.

12 danseurs qui viennent de la Région Bourgogne Franche-Comté ( Chalon-sur-Saône, Mâcon, Louhans, Besançon…) et qui répondent aux critères suivants : 12 ans minimum, être scolarisé avec de bons résultats scolaires (12 de moyenne minimum dans toutes les disciplines), techniques de danse d’un bon niveau, intermédiaire ou expérimenté, et qui pour poursuivre le cursus, devront être présent à 1 cours minimum par semaine, en plus des options proposées.

Toute l’année, ces danseurs bénéficieront d’un suivi médical, d’un suivi nutritionnel, d’une préparation physique, d’une préparation mentale, d’un suivi technique, d’un suivi média et marketing dans le but de faire une carrière de compétiteur professionnel pour évoluer dans les battles de haut niveau, s’ils le désirent, être intermittent du spectacle de la danse ou évoluer dans les plus grandes Compagnies de danse française.

J.P.B