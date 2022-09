La fête de l’aviation à l’aéroport du Grand Chalon, un grand succès auprès du public.

Qui n’a pas rêvé un jour de voler à bord d’un avion ou d’un hélicoptère pour s’en aller loin. Ces machines volantes ont toujours le même effet que l’on soit petit ou adulte, elle appelle à l’évasion vers de nouveaux horizons !

Un grand nombre d’animations étaient à la disposition du public avec pour les enfants une structure gonflable, des balades en poneys, pour les grands et les petits des balades en jeep. Ces trois animations étaient offertes gratuitement par le Grand Chalon pour les visiteurs.

Une allée de stands prête à faire découvrir à tout un chacun les métiers dans l’armée de l’air, dans la marine, la base pétrolière interarmées de Chalon, le magnifique matériel ancien des gardes pompes Bressans et tout au bout de l’allée la montgolfière du Grand Chalon.

D’autres stands étaient dans les hangars à avions : l’amicale intervillages de Crissey, Virey, Sassenay, Lessard faisait la promotion du don de sang pour leur collecte du 30 septembre à Virey le Grand.

Caro’Lyn et Mickaël Lebestiau présentaient leurs BD de manga, Bulles de Bourgogne présentaient leur univers de la bande dessinée et leur salon qui se déroulera les 19 et 20 novembre à Chalon sur Saône.

Pour ceux et celles qui souhaitaient avoir quelques sensations fortes, rien de mieux que le vol en soufflerie, simulateur de chute libre, de Sky Circus.

Avant tout décollage, les candidats sont passés par la salle de briefing où Pierre l’instructeur leur donnait toutes les consignes. Ensuite revêtu de combinaison et de casque, tout le monde est monté sur la plateforme et le moment tant attendu est arrivé pour découvrir la joie de voler même si l’espace dans le tube de 2,20m est assez restreint. Bien prendre la position, suivre les gestes de Pierre et la magie a opéré mettant en sustentation dans l’air les amateurs de sensations.

D’autres visiteurs ont préféré rester les pieds au sol et approcher les avions, les ULM et les différents types d’aéroplanes du club. Un passage par les incontournables avions mythiques comme le T6, le broussard et le fameux Pitts S2B d’acrobaties piloté par Sylvain Parmentier.

Le public a aussi pu voir les superbes figures de voltiges de Sylvain avec son Pitts rouge. Comme le confiait un spectateur : « à ne pas faire juste après le petit déjeuner !!»

Sans faire de la haute voltige, les visiteurs pouvaient faire des baptêmes de l’air en avion ou en hélicoptère. Une bonne façon de découvrir la côte chalonnaise et les communes autour de l’aéroport.

Les départs et les retours des avions et hélicoptères se sont succédés durant toute la journée.

Une visite à Montblanc Hélicoptère, de leur nouvelle salle de cours, de l’atelier de maintenance. Montblanc Hélicoptère c’est aussi le maintien de compétences des pilotes d’hélicoptères.

3 par 3 les personnes montaient à bord d’un hélico civil pour un baptême de l’air. En attendant son tour, il y avait la possibilité d’acheter des crêpes, casquettes et autres gadgets.

Les regards se sont tournés vers le ciel plusieurs fois dans la journée pour suivre les démonstrations de sauts en parachute toujours impressionnantes.

La Croix Rouge a été opérationnelle pendant toute la manifestation pour assurer les premiers secours si cela avait été nécessaire, de même que les pompiers de l’aéroport.

Une porte ouverte bien organisée qui a fait passer un très bon moment aux visiteurs.

C.Cléaux