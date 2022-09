Pour les adeptes de la vie politique bourguignonne, Jacky Dubois est une figure du communisme en Saône et Loire. Ancien élu municipal et régional, Jacky Dubois est de tous les combats dès lors qu'il s'agit de défendre les acquis sociaux et les intérêts des travailleurs. Comme d'habitude, ce jeudi matin, malgré sa retraite, le militant politique a ressorti les bons vieux réflexes, et en bon communiste, entre le marteau et la faucille, pour Jacky Dubois, "il est temps d'enfoncer le clou" face à la politique gouvernementale.

L.G