Des panneaux solaires sur l'ancien site de déchets de Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin !

Le SICTOM du Val de Saône, le SYTEVOM de Haute-Saône et le producteur d'énergie renouvelable Urbasolar ont inauguré ce jour la centrale solaire localisée sur la commune de Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, d'une puissance 2,8 MW. Une reconversion qui offre à cet ancien site dégradé une seconde vie au profit d'une énergie durable et décarbonée sur le territoire.

Ce vendredi 30 septembre, Joël Brice, Président du SYTEVOM, Eric Masoyé, président du SICTOM Val de Saône, Michel Robquin, Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Saône, les membres de l'équipe Urbasolar ainsi que de nombreux élus étaient présents pour l'inauguration de la centrale photovoltaïque de Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin.

Un site de stockage de déchets revalorisé en centrale solaire

Implanté sur le dôme de l'ancienne Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux au lieu-dit « La Corvée du Déchireux », le site a été exploité de 1985 à 2002 avant de connaitre un réaménagement global à partir de 2006. Répondant aux conditions d'implantation de l'appel d'offres de la Commission de Régulation de l'Energie (CRE) sur le critère de « site dégradé », le SICTOM, propriétaire du foncier, a souhaité le revaloriser en source de production d'électricité durable, participant ainsi aux objectifs du territoire en matière de transition énergétique.

Missionné par le SICTOM, le SYTEVOM (Syndicat mixte à vocation unique pour le Transfert, l'Elimination et la Valorisation des Ordures Ménagères du département de Haute-Saône) a choisi l'expert du solaire photovoltaïque Urbasolar pour assurer le développement, le financement, la construction et l'exploitation de la centrale solaire.

Ainsi, c'est en lieu et place de cet ancien site d'enfouissement de déchets de 5,8 ha, que plus de 6700 panneaux solaires ont été installés pour produire une énergie verte. Mise en service en mai 2022, la centrale photovoltaïque, d'une puissance de 2,8 MWc, produira chaque année 3000 MWh soit la consommation électrique de plus de 1 500 habitants, l'équivalent de la commune de Scey-sur-Saône.



Une centrale solaire en faveur de la biodiversité

Urbasolar accorde une attention particulière à l'insertion paysagère de ses projets, ainsi qu'au maintien et au développement de la biodiversité locale.

Pour respecter le cycle biologique des espèces, un calendrier écologique a été respecté et les travaux ont débuté à la fin de la période de reproduction de la faune locale. La clôture qui borde la centrale est également équipée d'ouvertures « passe-faune » pour ne pas porter atteinte à la libre circulation des espèces. Les zones humides déjà présentes aux abords de la centrale ont été évitées à des fins de préservation et de développement des populations d'amphibiens et de reptiles. Un suivi écologique sur le long terme sera par ailleurs mené sur ces populations pendant toute la durée de vie de la centrale.

Enfin, Urbasolar a également souhaité mettre en place des mesures d'accompagnement écologique en dehors du périmètre de la centrale solaire. Ainsi une convention a été signée avec les associations IMAGIN'RURAL et CPEPESC portant sur une plantation et l'entretien d'une haie champêtre visant à favoriser le maintien des populations locales d'oiseaux dans une exploitation agricole située sur la commune.

La centrale solaire portée par le groupe Urbasolar permet ainsi à la commune, au SICTOM et au SYTEVOM de participer activement au développement durable de leur territoire en produisant une énergie d'origine renouvelable grâce à la réhabilitation d'un site dégradé.

Crédit Photo : Urbasolar