CONFERENCE - L’économie de la mort dans les villes de Cathédrale en Bourgogne du sud , dans les derniers siècles du Moyen-Age

La prochaine conférence de la SHAC /Société d’Histoire et d’Archéologie de Chalon sur Saône , se tiendra le samedi 8 octobre au Studio 70 rue de Lyon à Chalon sur Saône à partir de 14H30 jusqu’à environs 16H , elle est gratuite .

L’historien Jacques Madignier abordera :

L’économie de la mort dans les villes de Cathédrale en Bourgogne du sud , dans les derniers siècles du Moyen-Age .

Durant les premiers siècles du Moyen Âge, la gestion de la mort dans les principales cités de Bourgogne du sud appartenait aux communautés monastiques et à leur cimetière sis en dehors des remparts

À partir des XIe et XIIe siècles, ce monopole lucratif fut remis en cause par le clergé des cathédrales, des collégiales et des églises urbaines qui tentèrent de prendre leur part à l’économie de la mort…..

Vous êtes attendus nombreux .