info-chalon.com intronisé au sein de la Confrérie Royale de l'Ordre Gôniotique

Un honneur qu'on tient à partager collectivement. Depuis 2009, date de la création d'info-chalon.com, votre média actualisé quotidiennement, contre vents et marées, a pris soin d'être toujours fidèle au Carnaval de Chalon, mobilisant moyens financiers, techniques et humains à chaque édition, au point d'être devenu un partenaire du Carnaval. Une reconnaissance que nous tenions à saluer et à partager avec tous nos collaborateurs. Qu'il s'agisse de Jean-Philippe, de Karim, de Maria-Corinne et bien d'autres, Carnaval est toujours source de mobilisation intensive dans nos agendas. Alors cette reconnaissance formulée officiellement ce samedi en nous faisant Chevalier de l'ordre royale, on tenait à la partager publiquement. Très officiellement, info-chalon.com est autorisé à porter la bonne humeur ... et ça on le fait avec plaisir depuis de nombreuses années. Au nom de toute la rédaction, belle vie à la Confrérie et à son histoire indissociable de l'Histoire de Chalon et de son carnaval...

Laurent Guillaumé