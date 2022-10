L'Amicale des Anciens Tangos Chalonnais a tenu son assemblée générale

Devant une cinquantaine de ses adhérents et quelques invités, le Président JP CRETIN ouvrait la séance en invitant à avoir une pensée émue pour J. Bellot et D. Gastaldo, disparus tragiquement récemment. Après avoir remercié le Grand Chalon, la ville de Chalon et le RTC pour la mise à disposition des locaux et de matériels, ainsi que les bénévoles de l’Amicale, il a présenté le Rapport Moral.

RAPPORT MORAL

Le Président a insisté sur le fait que cette saison 2021-2022 a pu se dérouler sans problème sanitaire majeur, après une saison précédente totalement "blanche".

L’Amicale compte 55 adhérents cotisants régulièrement présents et 9 bénévoles assurant le bon déroulement des repas mensuels.

ACTIONS MENEES AU COURS DE LA SAISON 2021-2022 :

Ces actions ont permis d’utiliser au mieux le montant des cotisations, à savoir :

Participation aux frais du RTC pour les travaux d’aménagement du grand local à conteneurs à matériels, participation aux frais de 30 repas d’avant-match RTC-COC du 13/03, participation au tournoi L. Brailly du 17/04 en fournissant et remettant les 3 coupes des jeunes M8, après-midi bouliste du 02/06 avec les amis de la Boule d’Or, participation aux frais du déplacement de plusieurs membres au match LOU-La Rochelle du 05/06, journée méchoui du 25/06, règlement des frais de la matinée de fin de saison du 25/06 des jeunes M8, tarif plus bas du repas de janvier et du méchoui.

Il est prévu de mener les mêmes actions au cours de la saison 2022-2023.

De plus, une action urgente est engagée consistant à contacter et intéresser des anciens des générations précédentes (visée la "génération Bègles 92", voire postérieures : "titre 2011") dans le but d’ouvrir l’Amicale sur un renouveau indispensable. Comme base d’échange, le Président a édité une Lettre Ouverte aux Anciens Tangos au nom du Bureau, lettre diffusée à certains de ces anciens déjà identifiés et contactés (lettre remise en AG).

Le Rapport Moral a été adopté à l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER :

Le Président a détaillé, pour l’exercice de septembre 2021 à fin juin 2022, les montants des différents postes de dépense (hors repas) largement couverts par le montant des cotisations. Par ailleurs, il a détaillé le poste de dépense des repas mensuels, également bénéficiaire, qui est autofinancé par les adhérents payant tous leur repas. Un vote a entériné le coût inchangé de la cotisation, mais l’augmentation de 1€ du prix du repas.

Les finances sont donc saines. Comme par ailleurs le coût des travaux assumé la saison dernière n’aura plus lieu d’être, en cette période d’Octobre-Rose puis de Novembre/"Movember", le Président au nom du Bureau a proposé d’allouer la même somme à "la recherche contre le Cancer". Le Président se chargerait alors des contacts en vue d’envisager une remise de chèque au cours d’une des soirées mensuelles.

Un vote a entériné cette action à l’unanimité.

Le Rapport Financier a été adopté à l’unanimité

ELECTION DU BUREAU

A l’unanimité, le Bureau a été reconduit pour cette nouvelle saison, à savoir :

Président : JP Cretin / Vice-Président (trésorier adjoint) : A. Simonato / Trésorier : P. Duperron / Secrétaire : M. Boudailler / Secrétaire Adjoint : Y. Lechallier.

Après s’être donné rendez-vous le jeudi 10/11 pour la prochaine soirée, la séance a été clôturée par le traditionnel apéritif, suivi du non moins traditionnel repas, en l’occurrence, au menu : un appétissant cassoulet/fromage blanc/tartelette aux fruits/café.



Le Président pour le Bureau de l’Amicale