Octobre Rose à Saint-Marcel : le retour en images avec Info Chalon

Le rendez-vous était fixé à 9h30 à l’école Jean Desbois pour partager « le petit déj » offert par le service famille de l’Orange bleue, avant le départ prévu à 10h.

Sur place, 4 associations présentes : Corasaône, Ailes aident, Toujours Femme et la Ligue contre le cancer.

Cette dernière tenait un stand de livres, offerts par la bibliothèque de Saint-Marcel, les participants pouvaient se servir et donner un don de la somme de leur choix en échange.

Avant de lancer le départ de la marche, Sylvie Rollet, adjointe aux solidarités et vice-présidente du CCAS de la commune a pris la parole pour rappeler l’importance du dépistage afin de détecter tôt la maladie et avoir de meilleures chances de guérison : les organisateurs, en partenariat avec la direction des Solidarités et de la Santé du Grand Chalon avaient d’ailleurs prévu un stand sur l’autopalpation animé par Florence Hernandez, infirmière, à l’abri dans la salle de motricité de l’école.

Sylvie a tenu à remercier Aurélie Tranchant pour la réalisation de l’œuvre de présentation de cette édition 2022 ainsi que le service famille de l’Orange bleue et les membres du CCAS pour l’organisation de cet événement.

C’est donc plus de 7 km qu’ont parcouru les participants sur les terres des San-Marciaux, un circuit créé par le CSC (Centre Sociaux Culturel); ce sont des familles, des couples, des amis mais aussi des voisins qui avaient fait le déplacement pour partager ce moment sportif et solidaire.

A l’arrivée, la municipalité a offert le traditionnel verre de l’amitié où l’ambiance était au beau fixe comme à l’accoutumée dans la ville de Saint-Marcel.



Amandine Cerrone