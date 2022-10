CARBURANTS - A moins d'une semaines des vacances de la Toussaint, Emmanuel Macron convoque les ministres

Les vacances vont-elles être gâchées par les grévistes de Total ? Le risque est grand ... et le gouvernement est face à un mur.

Alors que la situation est loin d'être résoluee malgré toutes les déclarations de l'éxécutif il y a quelques jours, l'urgence est de taille. A désormais moins d'une semaine des départs en vacances de la Toussaint, le risque de voir l'arrière-saison estivale prise en otage par les grévistes de chez Total. Pire le mouvement social prend de l'ampleur avec désormais l'entrée en matière des cheminots. Une situation sociale qui semble échapper depuis le départ à la maîtrise politique au point d'être désormais totalement dépassé. L'Elysée a convoqué ce lundi à 17H tous les ministres concernés par le dossier... On ne sait pas si le patron de Total est convoqué, cela paraitrait indispensable à une éventuelle sortie de crise. Car disons-le franchement, si la poche du contribuable devait encore être mise à contribution pour gérer une situation qui touche un employeur et ses salariés, on toucherait le fond de l'absurdité... mais au point où nous en sommes !

L.G