Fontaines : ATTENTION modification du plan de circulation de la route du GUE BOUHARD qui devient à sens unique pour les automobilistes.

En effet la route du Gué Bouhard est à sens unique pour les automobilistes, motos, etc… dans le sens Fontaines en direction du canal. La modification prend effet non pas à partir du lavoir Quart Canot mais à la sortie du village et s’arrête juste avant le pont sur le canal.

Il n’est donc plus possible de venir sur Fontaines par cette route hormis en vélo. Effectivement le nouvel aménagement a doté la route de 2 voies cyclables, une montante, une descendante réparties de chaque côté d’une chaussée à sens unique pour les automobilistes. Par la RD 906, il est toujours possible d’accéder au bord du canal.

Les pistes cyclables sont bordées de petits plots pour bien délimiter les voies de circulation. La signalisation est en place pour rappeler les interdictions et autorisations de chacun sur cette route.

Attention aux risques liés à la circulation en sens interdit !

Rappel de la loi : Circuler en sens interdit est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le montant forfaitaire est de 135 euros, minoré à 90 euros pour paiement en délai court (3 jours) ou majoré à 375 euros pour le règlement au-delà des 45 jours après avoir été verbalisé, vous êtes sanctionné de 4 points retirés sur votre permis et vous encourez également la peine complémentaire de suspension de permis de conduire pour 3 ans maximum.

C.Cléaux