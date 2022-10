AVIS DE DECES - Monsieur Bernard GAILLARD

CHÂTENOY-LE-ROYAL



Eric et Brigitte, Emmanuel et Joëlle, ses enfants ;

Mathilde, Claire, Juliette et Laura, ses petites-filles ;

les familles GAILLARD, DUMAS, BZYKOT, BOUZEREAU,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Bernard GAILLARD

survenu le 17 octobre 2022,

à l'âge de 88 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le samedi 22 octobre 2022, à 10 heures en l'église de Châtenoy-le-Royal.

Bernard repose à la chambre funéraire ROC ECLERC, route de Lyon à Saint-Rémy.

Pas de plaques, Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.