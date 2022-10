100ème inscription pour le Badminton Club de Saint-Marcel !

Le clin d’œil d’info-Chalon

On vous en parlait dernièrement avec leur événement fun et original du Blackminton ici, du badminton dans le noir en fluo et en musique.

Le club loisir de badminton de Saint-Marcel a passé la barre symbolique des 100 adhérents, hier soir, lors d’un des entraînements hebdomadaires.

Rien d’étonnant quand on connaît l’état d’esprit détente et l’ambiance toujours au beau fixe pour ce club qui a récemment obtenu sa 2 ème étoile pour son école de badminton.

Interrogé par Info-Chalon, le président du BCSM, Jonathan Souillot a indiqué que le record d’inscriptions au club est de 103 adhérents.

Sur la page Facebook du club il a déclaré ce matin : « Le club a enregistré son 100ème adhérent hier soir ! Après ces années de crise sanitaire, quel plaisir de voir autant de monde rejoindre les terrains ![…]

Objectif 100 présents à notre AG le 18 novembre prochain ?… Chiche ! »



Le pari est lancé !



Pour découvrir ou redécouvrir ce sport dans une ambiance chaleureuse et solidaire où tous les niveaux se mélangent et où l’on progresse tout en s’amusant, venez à la rencontre du club à un entraînement hebdomadaire les lundis, mercredis ou samedis.

Les inscriptions sont possibles toute l’année, pour tous les niveaux, les deux premières séances d’essais sont gratuites et l’on vous accueillera toujours avec le sourire !

Pour plus de renseignements rendez-vous sur le site du club ici ou sur ses réseaux sociaux (liens ci-après).

Facebook

Instagram

Alors le record des 103 adhérents sera t-il battu cette année ?



Amandine Cerrone.