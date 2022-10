Concert atypique au profit de la restauration de l’église de Fontaines

Atypique, audacieux, et dynamique le Consort Brouillamini est une formation réunissant cinq talentueux flûtistes à bec issus du Conservatoire national de Lyon.

La billetterie est ouverte sur https://www.achalon.com/reserver

Ce concert propose "le tournoi des six nations » : les six plus rayonnantes nations de la Renaissance et de l’ère baroque s'affrontent à travers un concert épique et varié dont le vainqueur sera désigné par le public !

En première partie, la plénitude des polyphonies franco-flamande se mesurera aux « canzone » italiennes virtuoses et éclatantes de Claudio Merulo.

Les chansons françaises avec « le chant des oiseaux » de Clément Janequin et « une jeune fillette » de Jehan Chardavoine défieront les « canciones » espagnoles de Francisco Guerrero et Juan Vásquez.

Enfin, quelques joyaux musicaux issus du Fitzwilliam Virginial Book souriront à la théâtralité exacerbée des danses allemandes de William Brade.

En deuxième partie, les musiciens du Consort Brouillamini troquent leurs flûtes Renaissance pour des flûtes baroques et interpréteront des œuvres des deux pays finalistes : Bach, Vivaldi, Purcell, Charpentier… ?

Au public de juger !

Distribution : Guillaume Beaulieu, Virginie Botty, Elise Ferrière, Florian Gazagne, Aránzazu Nieto Vidaurrázaga (flûtes à bec) https://www.consortbrouillamini.com

JCR