Chalon-sur-Saône : Lancement du diplôme d'ingénieur Big Data et Intelligence artificielle.

24 élèves ingénieurs concernés, la conférence de presse !

Lundi 24 octobre 2022 à 11h30, à l’Usinerie située 34 Quai Saint-Cosme à Chalon-sur-Saône se déroulait la conférence de presse sur la concrétisation du diplôme d'ingénieur Big Data et Intelligence artificielle en présence de Sébastien Ragot, Vice-président au Grand Chalon, en charge de l’enseignement supérieur, de Michel Jeauzin, Directeur du campus Arts et Métiers de l’ENSAM de Cluny, de Sébastien Ferrau, Directeur Général du Pôle Formation de l’UIMM 21 et 71, de Christophe Decreuse, Directeur Régional du CNAM Bourgogne Franche-Comté…

Extrait du discours de Sébastien Ragot : « L’Enseignement Supérieur tient dans la vie de notre agglomération une place particulière-une place qui nous tient à cœur- qui tient à cœur au Président Sébastien Martin et qui tient une place centrale dans le projet d’agglomération et donc dans le projet du territoire. L’Enseignement Supérieur du Grand Chalon, c’est aujourd’hui 2500 étudiants du Bac +1 au Bac +8, qui dans 22 établissements ont la possibilité de préparer, plus de 50 diplômes différents. Ces 22 établissements, ces 50 diplômes et ces 2500 étudiants, on tient à cœur de les accompagner et on le fait à travers d’un engagement financier qui est révélateur de cette volonté et qui représente un budget de 450 000 euros annuel. Pour l’agglomération et le développement du territoire, cette attention à l’Enseignement Supérieur n’est pas pensée par l’agglomération comme un sujet en soit mais comme un sujet qui fait partie du développement économique et de l’attractivité de notre agglomération et c’est pour cela que nous avons la volonté de travailler avec nos amis des différents établissements de l’Enseignement Supérieurs en lien avec les acteurs économiques de notre territoire et en particulier les acteurs du monde industriel. Nous avons une histoire industrielle de plus de 150 ans à Chalon-sur-Saône avec des leaders internationaux tels que Saint-Gobain, Framatome, Véralia, Air liquide … qui sont présents depuis des décennies sur notre territoire et j’en profite d’ailleurs pour les saluer et saluer le partenariat que nous avons avec eux […] Ce sont 450 établissements industriels qui sont présents sur le territoire du Grand Chalon et ils représentent 9800 emplois ce qui est ¼ des actifs de notre bassin chalonnais, c’est pour cela que l’agglomération permet de donner à ce tissu industriel, les ressources dont ils ont besoin et l’environnement pour se développer et tient aussi à travailler en synergie avec les acteurs de l’Enseignement Supérieur. Aussi, nous avons la fierté aujourd’hui de pouvoir dans le domaine du numérique, du savoir faire industriel et du savoir faire de l’image qui est lié à l’histoire de l’économie de notre environnement et dans le cadre de ces filières, la possibilité d’offrir aux étudiants un continuum de formation qui va du bac + 1 au Bac + 8 […] et dans le cadre de ce continuum, nous avons depuis la rentrée, la possibilité d’avoir une formation d’ingénieur qui est le Big Data et Intelligence artificielle dont nous avons inauguré la première promotion cette année. Un Big Data et Intelligence artificielle qui ne peut exister que grâce à l’engagement de chacun des acteurs qui sont présents et que je tiens une fois de plus à remercier. En premier lieu car il y a un pilotage pédagogique qui est apporté par le CNAM, une ouverture sur la recherche qui est largement apportée par l’ENSAM et un accompagnement des étudiants et des parcours en alternance qui lui est apporté par l’UIMM. Je vous remercie ! ».

Pour information (communiqué du Gd Chalon): « Une stratégie d’enseignement supérieur portée par le Grand Chalon dans une démarche partenariale Le projet de territoire 2021-2026 du Grand Chalon fixe un objectif ambitieux d'accroissement du nombre d’étudiants : 3 000 d’ici 2030. Pour l’atteindre, le Grand Chalon mise sur l’accueil de nouvelles formations en cherchant notamment à créer de continuums avec celles déjà existantes. Dans cette perspective, il sait pouvoir compter sur des partenaires locaux importants comme le Cnam, l’Ensam ou encore le Pôle formation UIMM Bourgogne 21-71. La présence de ces 3 partenaires (Michel Jeauzin, Directeur du campus Arts et Métiers de Cluny, Christophe Decreuse, Directeur Régional du CNAM BFC, Sébastien Ferra, Directeur Général du Pôle formation 21-71) était l’occasion pour le Grand Chalon de mettre en avant la spécificité de cette démarche de collaboration qui a notamment permis la concrétisation du tout dernier titre d’ingénieur Intelligence Artificielle & Big Data. Une offre d’enseignement supérieur construire en adéquation avec les besoins locaux Levier indispensable à sa stratégie de développement économique, le Grand Chalon s’investit dans une politique volontariste en matière d’enseignement supérieur, de vie étudiante et de recherche, reposant sur la présence de 22 établissements. De manière quantitative, cette dernière porte ses fruits puisque le territoire compte à ce jour près de 2 500 étudiants de Bac+1 à Bac+8, alors qu’ils étaient 1700 environ en 2014. Pour y parvenir, cette stratégie repose notamment sur le déploiement d’une offre de formation et de recherche selon une méthodologie de partenariat souple qui répond aux besoins des filières locales pour garantir la compétitivité des entreprises et une entrée rapide en emploi des étudiants sur le territoire. Le diplôme IA / BIG DATA : le fruit d’une méthode gagnante Ouvert pour cette rentrée de septembre 2022, le nouveau titre d’ingénieur IA Big Data est le fruit d’un partenariat unique en son genre et sur mesure entre le Cnam / l’Ensam, l’UIMM et le Grand Chalon permettant aujourd’hui de proposer un continuum du Bac + 1 au Doctorat en Informatique et Numérique sur le territoire. Accueilli dans les bâtiments entièrement rénovés de l’USINERIE, ce nouveau diplôme en 3 ans, alternant séquences de formation en entreprise et en école, compte déjà plusieurs entreprises partenaires : Veralia, APRR, Volvo group, INGEN, SIEMENS… Répondant à l’objectif de reconquête industrielle, cette formation permettra de former des ingénieurs maîtrisant tous les aspects d’un système d’information et capables de développer et faire évoluer celui-ci de façon à l’adapter au besoin de l’entreprise dans le domaine du Big Data et de l’Intelligence Artificielle ».

