Annelise Tête expose actuellement ses œuvres dans le hall de la mairie à Saint Rémy.

Une rencontre sur les réseaux sociaux, une conversation, un échange avec Amélie Vion adjointe à la mairie de St Rémy et en final une première exposition dans le hall de la mairie pour Annelise Tête.

Ce vendredi 21 octobre, c’était le grand jour avec le vernissage de l’exposition en présence de Florence Plissonnier maire de la commune, Amélie Vion adjointe, d’élus de St Rémy, d’amis et commerçants, un jour d’autant plus particulier pour Annelise que c’était la date de son anniversaire, un beau cadeau que celui de cette première exposition.

Annelise, c’est la passion pour la création et l’art, elle a été plongée dedans depuis son enfance avec un père acousticien et une mère enseignante qui voyageaient beaucoup, visitaient les musées, les galeries de peinture…

En activité dans le domaine de la chaussure, Annelise sera très inspirée par cet accessoire dans ses créations de sculptures et de toiles. Il y a 5 ans, elle décide de peindre sur le thème de la chaussure, dessin de la chaussure sous toutes ses formes : humoristique, expressive et tous les sujets qui peuvent tourner autour d’elle. Pendant 3 ans, tous les dimanches soir, elle fait des dessins, des peintures plus ou moins abstraites. Elle va concrétiser son style s’approchant de très près du contemporain abstrait, de l’abstrait moderne, à la fois décontracté et à la fois tendu, reflétant l’obsession de toujours vouloir aller plus loin. On retrouve ce style dans ses compositions réalisées à partir d’éléments de récupération.

Madame le maire a fait La présentation de l’exposition depuis la mezzanine du hall d’accueil.

Ses amis avaient préparée une belle surprise à Annelise pour son anniversaire

Une exposition à voir jusqu’au 6 décembre dans le hall de la mairie de Saint Rémy aux horaires d’ouverture de la mairie.

C.Cléaux