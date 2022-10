Châtenoy le Royal a poursuivi son action pour la lutte contre le cancer avec la vente de brioches.

Vendredi 21 et samedi 22, le CCAS et la Ligue contre le cancer avaient installé leur table dans le patio à la sortie de caisses du Carrefour Market de Châtenoy le Royal pour la vente de brioches 5/6 parts, dans le cadre de la lutte contre le cancer et d’octobre rose. Un partenariat avec le commerce qui existe depuis plusieurs années.

Cette année encore Gilles Garnier, directeur du Carrefour Market, a fait fabriquer et cuire les brioches sur place.

Vendredi, une centaine de brioches ont été ainsi vendues dans l’après-midi, stand de vente tenu par Séverine Faussurier référente famille au CCAS.

Samedi matin, c’était Bérengère Pellicier du CCAS et Françoise Gagneroy une bénévole du CCAS aidées de Laurence Ouakif de la Ligue qui étaient à la vente des brioches.

Vincent Bergeret, maire de la commune accompagné d'adjoints, est passé saluer et apporter son soutien aux 3 vendeuses improvisées. Monsieur le Maire a remercié Gilles Garnier directeur du Carrefour Market pour l’aide apportée lors de ses deux journées.

Les bénéfices iront grossir la somme collectée pour la marche rose.

C.Cléaux