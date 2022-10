A Blanzy, es pépinières Potignon ont repris leur activité

Les pépinières Potignon ont repris leur activité après le sinistre qu’elles ont connu et l’établissement est ouvert 7 jours / 7 du lundi au Samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h. Le dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Aucun dégât n’a eu lieu sur le stock de végétaux. Toute l’équipe se tient donc à votre disposition pour vos plantations d’automne.