24 lauréats récompensés au concours du fleurissement organisé par la commune de Châtenoy le Royal.

Ils étaient 23 lauréats et une personne hors concours pour cette édition 2022 du concours du fleurissement de la commune de Châtenoy le Royal.

Cette année les concurrents qui s’étaient inscrits, ont eu le passage d’un jury composé de Guy Delamorinière, Roland Bertin, Christophe Josserand du service des espaces verts de la commune et de Bruno Cottier technicien aux espaces verts de Chalon sur Saône.

Comme chaque année, la mairie remet, lors d’une cérémonie à la salle Rameau, les prix aux lauréats pour les meilleurs et plus beaux jardins d’agrément, balcons, jardins potager. Jardiland était le partenaire de la commune pour cette soirée.

Vincent Bergeret maire de Châtenoy, Roland Bertin premier adjoint, organisateur du concours, les élus, Christophe Josserand et les membres du jury présidé par Bruno Cottier ont remis les prix aux lauréats du concours. Tous les candidats ont reçu les mêmes cadeaux, preuve que le jury n’a pas réussi à les départager, une plante, un pot de miel de Nicolas Feillet apiculteur à Châtenoy et un sac de terreau qui leur sera déposé à leur domicile par les agents de la commune.

Ils ont tous été félicités par monsieur le maire qui a précisé qu’ils étaient des acteurs importants de l’embellissement de la commune et contribuaient au label national 4 fleurs. Il a aussi adressé ses remerciements aux agents des services espaces verts et cadre de vie de la commune. L’ensemble des élus et membres du jury ont également félicité les lauréats. La gagnante de l’an dernier, participante cette année, était par principe classée hors concours.

C.Cléaux