Succès de la rencontre-dédicaces à la librairie La Mandragore avec Sandrine Collette

Les lecteurs sont venus nombreux vendredi dernier à la rencontre de Sandrine Collette qui ne manque pas de passer par Chalon-sur-Saône à chaque nouvelle sortie de livre - romans toujours bien accueillis par la critique. Sandrine Collette propose, une fois de plus, avec 'On était des loups' un livre d'une rare intensité et les lecteurs sont venus nombreux, à la librairie La Mandragore, lui dire toute leur admiration et échanger avec cette autrice qui reçoit de nombreux prix littéraires.

Pour en savoir plus : "Dans la lignée de Et toujours les Forêts, Sandrine Collette plonge son lecteur au sein d’une nature aussi écrasante qu’indifférente à l’humain. Au fil de ces pages sublimes, elle interroge l’instinct paternel et le prix d’une possible renaissance.

Sélection pour les : Prix Renaudot 2022, Prix Renaudot des lycéens 2022, Prix Femina des lycéens 2022, Prix Jean Giono 2022" Descriptif de l'éditeur JC Lattès.

E.C