A Saint Rémy, les aînés se sont retrouvés pour un repas au profit du Téléthon.

Chaque année, le service famille organise un repas au profit du Téléthon à l’espace Brassens. Ce vendredi 28 octobre, une cinquantaine de personnes étaient à table dans le patio de l’espace Brassens pour un repas préparé et servi par 10 bénévoles, avec au menu, en entrée une aumônière suivi d’une blanquette de veau et d’un dessert chocolat/framboises. Le financement a été pris en charge par la mairie et le coût pour les convives était de 15 €.

La mairie va prochainement remettre un chèque de dons à une association qui œuvre pour l’AFM Téléthon.

C.Cléaux