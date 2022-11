"Avec Gilles Platret, les Chalonnais ne sont jamais au bout de leurs surprises" ironise l'Association Bien Vivre à Chalon

Communiqué de presse

Soutenir le commerce du centre-ville : les fausses bonnes idées du maire

Avec Gilles Platret, les Chalonnais ne sont jamais au bout de leurs surprises. Mais avec la dernière en date, ils vont peut-être trouver que la plaisanterie a assez duré. Au bout de huit ans de mandant, le faux maire à 100 % s’est mis en tête de booster l’attractivité du centre-ville. Comment ? En instaurant un stationnement payant de 4 heures au lieu de 2 et la gratuité pour les 5 samedis après-midi de décembre ! Il fallait y penser ...

Ainsi, quand de nombreuses villes cherchent avant tout à limiter la circulation, à Chalon au contraire, comme au siècle dernier, on offre plus de moyens aux voitures pour circuler. Ce qui, dans la période inflationniste actuel, ne garantit bien évidemment pas un afflux massif de clients pour les commerçants du centre, concurrencés par les centres commerciaux en périphérie de la ville, dont l’installation a été encouragée naguère par les amis politiques du maire actuel.

Les commerces du centre-ville sont nombreux, variés et intéressants. Mais pour notre maire la voiture individuelle est le seul moyen pour amener les clients au centre-ville. Il espère sans doute ainsi ramener vers le centre ville les Chalonnais qui préfèrent désormais, hélas, les zones commerciales décentrées. Il oublie qu’il y a contribué en décentrant le cinéma et que son plan de circulation est tout sauf pratique, tout sauf réducteur de pollution et de gaz à effet de serre.

Pourtant :

- La pollution dans notre ville est importante. Il suffit de regarder nos rebords de fenêtres pour avoir une idée précise de ce que l’on respire, qui est encore sans commune mesure avec ce qu’inhalent les enfants, situés eux à hauteur de pots d’échappement.

- Le changement climatique est là, chacune et chacun en est conscient. Tout le monde ? Pas notre maire semble-t-il. Réduire les gaz à effet de serre est un passage obligé. De plus il est inutile d’être spécialiste pour savoir que multiplier la circulation des voitures augmente la chaleur dans la ville.

Ce n’est pas tout : trop de place pour la voiture individuelle réduit la place des autres mobilités, y compris celle des piétons, diminue l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Et que dire du bruit incessant dans certaines rues ?

Ainsi, avec les véhicules garés des deux côtés de la rue, les commerces de la Citadelle n’ont aucun intérêt pour un piéton ou un cycliste, ni pour les automobilistes qui montent à 10 km/h derrière un vélo. Au Boulevard de la République, c’est un cauchemar : les bus n’arrivent pas à circuler, les bouchons sont quotidiens ; quant à la pollution, mieux vaut ne pas y penser ... Et que dire de la place de Beaune, où les voitures ont une voie de chaque côté pour aller dans le même sens ?

Toutes les études et expériences de villes engagées dans la limitation des voitures en ville démontrent que l’attractivité est le fait d’une déambulation piétonne agréable et sans danger, des trottoirs accessibles aux personnes à mobilité réduite, d’animations nombreuses et d’une circulation apaisée. Pour cela des solutions existent : réduire l’emprise de la voiture, notamment en créant des parkings relais gratuits à la

périphérie, avec des navettes gratuites pour le centre-ville ; donner aux bus une place essentielle ; permettre aux vélos de se garer et surtout de circuler partout ; faciliter et sécuriser le déplacement de personnes à mobilité réduite, de parents avec des poussettes ; et bien sûr rendre ces déplacements agréables notamment en cas de canicule. Ce qui suppose de créer des îlots de verdure, des corridors verts entre les parcs et les rues commerçantes, des petits lieux calmes et d’autres dévolus aux animations, élargir les trottoirs ou multiplier les rues piétonnes. Voilà ce qui fonctionne dans les villes attractives, en particulier pour leurs commerces.

Mais à Chalon : en arrière toute !

Monsieur le maire, être au service des chalonnais c’est faire entrer (enfin) Chalon dans le 21-ème siècle.

Association Bien Vivre à Chalon