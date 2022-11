Conservatoire du Grand Chalon : Une autre manière d'écouter la musique

À l’heure de la sieste, allongé confortablement, entre veille et songe, laissons-nous porter doucement par une danse lente, très ancienne, en forme de spirale sans fin : la passacaille.

Importée d’Inde en Espagne par les marins, puis par les musiciens ambulants dans les cours et rues (calle, en espagnol) d’Europe, elle a longtemps servi d’inspiration aux compositeurs.

. Celle de Biber, si douce, dédiée à l’ange gardien, qui suspend le temps par les quatre notes de son ostinato répété inlassablement.

. Celle d’Hindemith, beaucoup plus libre, agitée et imprévisible comme un orage de printemps.

. Celle de Britten, sous la forme d’un dialogue sombre et passionné, qui conclut sa 3e suite assimilée à son journal intime.

. Et celle d’Igudesman, toute neuve, généreuse, et son énergie fulgurante de feu d’artifice qui nous ramène à la réalité...

