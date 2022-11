Ça vous dit 'Un envol vers la Sicile' dimanche ?

Dans le cadre 'Les hauts du panier' organisés au Théâtre Piccolo par le Conservatoire du Grand Chalon en coréalisation avec l'Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône :

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2022 À 11H

"Avec le duo Café Trinacria, Gera Bertolone et Roberto Stimoli célèbrent la mémoire musicale de leur île natale, la Sicile. C'est la bande son de toute une époque qui rayonnait de Catane à New-York, la découverte des plus belles compositions à l'aube du XXe siècle. Ce spectacle tout public imaginé dans l’esprit des cafés-concerts est un envol vers une musique lumineuse. Les deux virtuoses nous invitent à une parenthèse ensoleillée, à un voyage plein d'émotions dans une formule moderne qui mêle chants, clarinette et guitare. On s’imagine bien en bord de mer dans un café de Syracuse sous un soleil éclatant."

VISITE COMMENTEE DU THEATRE PICCOLO / 9h45

ouverte aux personnes ayant une place pour le spectacle

Renseignements & réservations : 03 85 93 15 98

APÉRITIF OFFERT À L'ISSUE DU SPECTACLE

par La cave Millebuis de Buxy

INFORMATION PRIX de 6 à 11 € - DURÉE 1H10 - BILLETTERIE du mardi au vendredi de 13h à 17h30 Tél. : 03 85 42 42 67 ou https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/un-envol-vers-la-sicile

Texte et visuel : Communication Conservatoire du Grand Chalon - Photo : avec l'aimable autorisation du musée Niepce