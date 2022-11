CARNET ROSE - Bienvenue à Constance

Constance COURAULT est née le 3 novembre à la maternité de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le troisième enfant après Jade, 3 ans, et Iris, 17 mois, de Pauline NICOLAS et Antoine COURAULT. La maman est infirmière à la résidence Akesis à Dracy-le-Fort et le papa est commercial automobile. La petite famille réside à Morey.